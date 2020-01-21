السعودية تبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار

بدأت الحكومة السعودية في تسويق سندات مقومة بالدولار مقسمة على ثلاث شرائح، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء.

وأظهرت وثيقة صدرت عن الحكومة أن السندات مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة.

وبدأت المملكة تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاما.

وفوضت الرياض البنوك Citigroup وMorgan Stanley وStandard Chartered كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.

المصدر: "رويترز"