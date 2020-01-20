الإمارات تحرر استيراد لحوم الدواجن من روسيا

أعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والزراعية "روس سيلخوز نادزور" اليوم الاثنين، أن الإمارات العربية المتحدة سمحت باستيراد الدواجن الحية ومنتجات الدواجن من جميع أنحاء روسيا.

وجاء في بيان عن الهيئة الروسية: "أخطرتنا وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، برفع القيود التي فرضت في وقت سابق بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، على شحنات جميع أنواع الدواجن الحية وبيض الفقس والفراخ من روسيا، وكذلك لحوم الدواجن ومنتجاتها التي لم تخضع للمعالجة الحرارية"​​​.

وأشار البيان إلى أن توريد المنتجات إلى أسواق الإمارات من جميع أنحاء روسيا، يمكن أن يبدأ مصحوبا بشهادة بيطرية متفق عليها بين البلدين.

وأعلنت الهيئة الروسية في مارس 2019، أن الإمارات علّقت استيراد الدواجن الحية، والبيض، ولحوم الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية من عدد من المناطق الروسية، حيث تم تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور.

المصدر: موقع "روس سيلخوز نادزور"