النفط يصعد بعد تعطل إنتاج ليبيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفقات الخام من هذا البلد تتراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

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وصعدت عقود "برنت"، بحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 1.11% إلى 65.55 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 66 دولارا للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من يناير الجاري.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 59.10 دولار للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير الجاري.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية لـ"الجيش الوطني الليبي" خط أنابيب.

وقال متحدث باسم المؤسسة إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا. وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.

المصدر: "رويترز"