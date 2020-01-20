مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بنحو نصف مليار دولار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن قطاع البترول في مصر مستمر في توقيع الاتفاقيات باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أن الاتفاقيات تهدف لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز.

وجاءت التصريحات خلال توقيع الملا على 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئرا.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاقيات:

- الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية بين الوزارة المصرية وهيئة البترول المصرية وشركة "شل" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.5 مليون دولار لحفر 5 آبار.

- الاتفاقية الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية بين الوزارة والهيئة و"شل" أيضا باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7.8 مليون دولار لحفر 3 آبار.

- الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية بين الوزارة والهيئة و"شل" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 24.7 مليون دولار لحفر 6 آبار.

- الاتفاقية الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية بين الوزارة والهيئة و"شل" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 60 مليون دولار لحفر 9 آبار.

- الاتفاقية الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية بين الوزارة والهيئة وشركة "أباتشي" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5.5 مليون دولار لحفر بئرين.

- الاتفاقية السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية بين الوزارة والهيئة و"أباتشي" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 20.8 مليون دولار لحفر 8 آبار.

- الاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية بالبحر المتوسط بين الوزارة وشركة "إيجاس" وشركتي "شل" و"بتروناس" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 129 مليون دولار لحفر بئرين.

- الاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدى جابر البحرية بالبحر المتوسط بين الوزارة و"إيجاس" و"شل" و"بتروناس" باستثمارات حدها الأدنى حوالي 180 مليون دولار لحفر 3 آبار.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT