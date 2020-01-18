إيطاليا: مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس خيارا استراتيجيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن تشكيك روما في آفاق مشروع خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.

وذكر دي مايو، في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت: "يبدو أن مشروع "إيست ميد" الذي اقترحته اليونان لا يمكن أن يكون خيارا على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة مع مشاريع أخرى، من حيث التكلفة والتشييد".

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وأبدى وزير الخارجية الإيطالي ثقته بأن هذا المشروع قد يلعب دورا إيجابيا في تنويع مصادر الطاقة لدى الأوروبيين، لكنه يجب أن يؤكد قدرته على جذب التمويل المطلوب لتطبيقه وأن يكون مستقرا من الناحية الاقتصادية.

ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص على اتفاق خط الأنابيب "إيست ميد" في أثينا في الثالث من يناير الجاري، في ظل التصعيد في المتوسط، لاسيما بعد إبرام تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا مذكرة تحديد مناطق النفوذ البحري.

المصدر: الأناضول