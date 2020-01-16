الأسواق بعد اتفاق واشنطن وبكين التجاري

سادت الأسواق حالة من التفاؤل بعدما أبرمت واشنطن وبكين الأربعاء اتفاق المرحلة 1، والذي أوقف نزاعا استمر 18 شهرا، وفيما يلي تفاعل الأسواق مع هذا التطور.

الذهب:

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1552.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينيتش، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1552.60 دولار.

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لكن معادن نفيسة أخرى صعدت، حيث سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا، بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 2270 دولارا للأوقية بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر أمس الأربعاء لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.

البورصات:

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسجل المؤشر "داو جونز الصناعي" مستوى إغلاق قياسيا عند 29030.83 نقطة، بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% ليغلق عند 3289.29 نقطة.

في حين أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا بنسبة 0.08% إلى 9258.70 نقطة.

أما في أوروبا فقد ارتفع المؤشر "داكس" الألماني، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.30%، فيما صعد المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 0.28%.

كذلك صعدت المؤشرات الروسية، إذ ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.80% إلى 3157.05 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.77% إلى 1614.57 نقطة.

أسواق النفط:

تراجعت أسعار النفط قليلا الأربعاء مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول منخفضة بنسبة 0.8% لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% لتغلق عند 57.81 دولار.

وقال متعاملون إن أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل، التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني، وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا".

المصدر: وكالات