ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية

بلغ معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثالث من 2019 أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ سجل 322%، وفقا لتقرير أصدره معهد التمويل الدولي.

وقالت المؤسسة الدولية، إن حجم الدين العالمي ارتفع في الربع الثالث بنحو 10 تريليونات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 252.6 تريليون دولار.

وأشارت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أن حجم الديون ارتفع في مختلف القطاعات من الأسرة إلى الحكومة وصولا إلى سندات الشركات.

وقالت المديرة التنفيذية لمبادرات السياسة العالمية في المعهد، سونيا جيبس: "في الوقت الذي تبلغ فيه تكاليف الاقتراض مستويات منخفضة للغاية، ساهم ذلك في زيادة عملية الاقتراض وارتفاع الديون".

وأشارت إلى أن ارتفاع وتزايد نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يجعلان من خدمة الدين وإعادة التمويل أكثر صعوبة، ومن المرجح أن نشهد في المستقبل إعادة هيكلة بعض الديون وزيادة في محنة السداد.

وأضاف المعهد، أن نسبة الدين الحكومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى زهاء 102%، بزيادة نسبتها 1.6% عن نفس الفترة من العام السابق. كذلك نما الدين الحكومي في الصين بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 2009.

فيما نمت ديون السوق الناشئة في الربع الثالث من 2019 إلى 72.5 تريليون دولار من 66.1 تريليون دولار في الربع الثالث من 2018، وفقا للمعهد، مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في اقتراض الشركات غير المالية.

المصدر: "بلومبرغ"