ما هو اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين؟

كشفت وسائل إعلام صينية عن بعض تفاصيل "اتفاق المرحلة 1" التجاري المزمع توقيعه قريبا بين الصين والولايات المتحدة، والذي يوقف تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجزء الأول من الصفقة التجارية يشمل قيام الصين بشراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين.

وتنص الصفقة على أن الجانب الصيني سيشتري منتجات صناعية أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وموارد طاقة بقيمة 50 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 40 مليار دولار، كما سيتعين على الصين أن تنفق 35 – 40 مليارا أخرى على الخدمات في نفس الفترة.

ومن المتوقع توقيع اتفاق المرحلة الأولى هذا الأسبوع. حيث يفترض أن يسافر إلى واشنطن، ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن المفاوضات على المرحلة الثانية ستبدأ فور توقيع اتفاق المرحلة الأولى.

المصدر: "نوفوستي"