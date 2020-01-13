الليرة السورية تواصل تراجعها

تواصل العملة السورية تراجعها أمام نظيرتها الأمريكية، إذ انخفضت في تعاملات السوق السوداء اليوم بنحو 1.5%، وذلك بعدما كانت قد تجاوزت مستوى الـ1000 ليرة للدولار أمس.

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ويظهر من مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر صرف العملة الأمريكية بلغ خلال تعاملات الاثنين 1025 ليرة للدولار للشراء و1035 ليرة للدولار للمبيع.

وفيما يلي رسم بياني يظهر تداول الليرة مقابل الدولار منذ مطلع 2019:

sp-today.com

وكانت العملة السورية قد كسرت الأحد حاجز الـ1000 ليرة للدولار مسجلة مستويات قياسية تاريخية.

المصدر: وكالات