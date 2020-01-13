مسؤول عراقي: علاقاتنا التجارية مع إيران تتنامى ولا نعترف بشرعية العقوبات الأمريكية

كشف السفير العراقي لدى طهران سعد جواد قنديل عن حجم التجارة الحالي بين بلاده وإيران، مشدد على أن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على طهران ولا يعترف بشرعيتها​​​.

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وقال قنديل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران ولا يعترف بشرعيتها، ولا تمتلك هذه العقوبات غطاء قانونيا على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية الجانب".

وحول حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق وإيران، قال قنديل "حجم التبادل في الوقت الراهن بين إيران والعراق يقارب الـ12 مليار دولار وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى 20 مليار دولار".

يشار إلى أن الصادرات الإيرانية إلى العراق تشكل حصة الأسد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: "نحن مستمرون في علاقاتنا الاقتصادية مع إيران ومستمرون بتطوير هذه العلاقة بغض النظر عن هذه العقوبات، ولكن بالتأكيد وبصورة مباشرة وغير مباشرة هذه العقوبات تؤثر على مستوى التبادل التجاري بين البلدين".

وأوضح السفير العراقي "العراق تمكن من استحصال إعفاءات فيما يخص الطاقة لأن هذه أهم مورد حيوي بالنسبة للعراق ومهم بالنسبة لإيران كذلك، والأن المباحثات مستمرة بين البلدين لمواصلة التبادل التجاري بين البلدين دون اللجوء إلى الدولار أما بالعملة المحلية أو عبر التبادلات أو بطريقة أخرى غير الدولار حتى لا تتأثر العلاقات بالعقوبات الأمريكية على إيران".

وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 على يد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات