كيف انهى الروبل الروسي العام 2019؟

ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل اليورو والدولار خلال العام 2019، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية لروسيا.

ويظهر من بيانات بورصة موسكو أن الروبل صعد خلال العام 2019 أمام الدولار بنسبة 9.3%، ومقابل العملة الأوروبية بنسبة 11.3%.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تداول العملة الروسية خلال 2019:

Bloomberg

أما ما يتعلق بسعر النفط فقد ارتفع برميل خام "برنت" خلال 2019 من 53.8 دولار إلى 66.63 دولار، وعند احتساب سعر برميل النفط بالروبل نجد أنه صعد من 3.84 ألف روبل كان قد بلغها في نهاية 2018 إلى 4.14 ألف روبل سجلها في نهاية العام 2019.

المصدر: "نوفوستي"