تركيا تعفي فئات عمرية جزائرية من تأشيرة الدخول المسبقة

عفت تركيا فئات عمرية محددة من مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة الجزائر، الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية لمدة أقصاها 90 يوما، في كل 180 يوما.

المصدر: "ترك برس"