روسيا تخطط لتصبح من الدول الرائدة عالميا في إنتاج الغاز المسال

نشرت وزارة الطاقة الروسية مشروع استراتيجيتها للطاقة حتى عام 2035، والتي تهدف إلى أن تصبح روسيا إحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في مشروع الاستراتيجية أن "مهام قطاع الغاز في ما يخص ضمان احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا... هي تطوير إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي المسال ودخول روسيا ضمن الدول الرائدة عالميا في إنتاجه وتصديره على المدى المتوسط".

وحسب مشروع الاستراتيجية، من المخطط أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 46 و65 مليون طن بحلول عام 2024، وما بين 70 و82 مليون طن في 2035.

وتشمل الاستراتيجية أيضا إنشاء مراكز خاصة لنقل وتخزين وتصدير الغاز المسال في منطقة القطب الشمالي وبناء محطتين للغاز المسال في إقليم كامتشاتكا ومدينة مورمانسك.

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وتتوقع وزارة الطاقة أن يكون إنتاج الغاز عند مستوى 795 – 820 مليار متر مكعب سنويا حتى عام 2024 ومستوى 850 – 924 مليار متر مكعب سنويا حتى 2035.

وتعتزم روسيا الحفاظ على إنتاج النفط ومكثف الغاز عند مستوى ما بين 555 و560 مليون طن حتى عام 2024، وعند مستوى ما بين 490 و555 مليون طن حتى عام 2035.

أما إنتاج الفحم في روسيا، فمن المتوقع أن يكون بحجم ما بين 448 و530 مليون طن سنويا حتى 2024 وما بين 485 و668 مليون طن سنويا حتى عام 2035.

وأكد المكتب الصحفي لوزارة الطاقة إحالة استراتيجية الطاقة إلى الحكومة الروسية.

المصدر: نوفوستي