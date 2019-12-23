المفوضية الأوروبية تشير إلى تعاظم دور روسيا في توريد الغاز المسال إلى أوروبا

أكدت المفوضية الأوروبية زيادة حصة روسيا في توريدات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في تقرير للمفوضية حول قطاع الغاز الأوروبي، أن "روسيا صارت لاعبا يعزز أهميته باستمرار في مجال توريدات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وليس فقط في التوريدات التقليدية عبر الأنابيب".

وأشار التقرير إلى أن نقل الغاز عبر أوكرانيا لا يزال المسار الرئيسي لتوريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التوريدات عبر أوكرانيا 43% من إجمالي التوريدات الروسية من الغاز إلى أوروبا.

وبلغت حصة التوريدات عبر خط أنابيب "السيل الشمالي" 37%، وعبر أراضي بيلاروس 20%.

ويشير التقرير إلى تقليص نسبة التوريدات عبر الأراضي الأوكرانية والبيلاروسية في الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مع زيادة نسبة التوريدات عبر "السيل الشمالي".

كما ازداد خلال الفترة المذكورة حجم التوريدات الروسية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

المصدر: نوفوستي