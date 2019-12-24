"إعمار" تنفي نيتها بيع منصة برج خليفة في الإمارات

نفت شركة "إعمار" العقارية في بيان لسوق دبي المالي، بيعها نشاط قمة برج خليفة، وذلك بعد أخبار عن بيع الشركة منصة المراقبة المنصوبة على البرج.

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وأكد بيان الشركة، على أنها "لا تنوي بيع نشاط قمة البرج، وإنما تدرس إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير التمويل مقابل الإيرادات النقدية لنشاط القمة"، مؤكدة أنه سيتم توفير التمويل وفقا للنشاط المعتاد للشركة، وبمجرد الانتهاء من شروط الصفقة واعتمادها ستقوم الشركة بالإفصاح اللازم.

وأشارت مصادر إعلامية أمس الأحد، إلى أن شركة "إعمار" العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي وسط تباطؤ في القطاع.

وذكر مصدر مصرفي، أن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا، حيث تعد مزارا سياحيا رائجا في دبي جذب ما يقارب الـ16 مليون زائر في 2018.

المصدر: الإمارات اليوم