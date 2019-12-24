مصر.. بئر ثالثة في حقل طاقة تدخل الإنتاج بعد أيام

كشفت مصادر في قطاع الطاقة المصري، أنه من المخطط أن يتم وضع البئر الثالثة لحقل بلطيم جنوب غرب على قائمة الإنتاج خلال شهر يناير المقبل.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول المصرية في شهر نوفمبر الماضي عن وضع البئرين الاستكشافيتين "بلطيم جنوب غرب-1" و"بلطيم جنوب غرب-2" بمنطقة دلتا النيل على خريطة الإنتاج بمعدلات تصل إلى حوالي 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 1300 برميل متكثفات يوميا.

يذكر أن هذا الكشف يقع بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم في عمق مياه 25 مترا، وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل حفر وإكمال 6 آبار ووضعها على خريطة الإنتاج وذلك من خلال تركيب منصة بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 26 بوصة وبطول 30 كم لنقل الإنتاج إلى منطقة المعالجة.

المصدر: "اليوم السابع"