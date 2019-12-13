الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة كربون على المنتجات المستوردة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "دعموا بالإجماع" فرض ضريبة على المنتجات الأجنبية إذا لم تلب نفس الشروط البيئية المفروضة على الشركات الأوروبية.

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وقالت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس، إن المفوضية الأوروبية ستعد في الأشهر المقبلة نصا تشريعيا لاستحداث هذه الآلية المالية التي تندرج في إطار "الميثاق الأخضر" الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

من جهته، قال البيان الختامي لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل: "إن قادة الاتحاد أخذوا علما بنية المفوضية اقتراح آلية تعديل على الحدود للقطاعات العالية الكربون".

وأضاف البيان أن: "حياد الكربون يجب أن يتحقق من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لا سيما عن طريق اتخاذ تدابير فعالة، ضد تسرب الكربون، في ظل احترام قواعد منظمة التجارة العالمية".

وتهدف هذه الآلية الضريبية إلى فرض "احترام الشركات في الدول الثالثة لأعلى المعايير البيئية الأوروبية".

وإذا كان فرض هذه الضريبة قد حظي بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الـ27، فإن هدف تحييد الكربون بحلول العام 2050 أقر بشبه إجماع، إذ اعترضت عليه بولندا.

المصدر: أ ف ب