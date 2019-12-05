مصر.. طرح أراض للبيع في العاصمة الجديدة

أعلن رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مجدي أمين، أن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع في العاصمة حتى يونيو 2020.

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وأضاف أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ 40 ألف فدان تم بيع 17500 منها حتى الآن والتخطيط مستمر لبيع ستة آلاف أخرى حتى يونيو 2020.

والعاصمة الإدارية الجديدة، خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة كان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، تشييد مباني الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020.

المصدر: رويترز