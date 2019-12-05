قطر ترفع أسعار بيع الخامين البحري والبري

ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الحكومة القطرية قررت رفع سعر البيع الرسمي لنفطها الخام البحري والبري.

وأوضح المصدر أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري عند نقطة 64.85 دولار للبرميل، بارتفاع 3.10 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يعني علاوة 2.88 دولار في سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري فوق أسعار دبي المعروضة، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.

كما حددت قطر، حسب المصدر، سعر البيع الرسمي لخامها البري في نوفمبر عند 65.95 دولار للبرميل، بارتفاع 3.15 دولار عن الشهر السابق.

ويعني هذا علاوة مقدارها 3.98 دولار للبرميل في سعر البيع الرسمي للخام البري فوق دبي، بزيادة 55 سنتا عن الشهر السابق.

المصدر: رويترز