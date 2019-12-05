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إسرائيل تنتقم لعجولها من الفلسطينيين

مال وأعمال

إسرائيل تنتقم لعجولها من الفلسطينيين
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كشفت صحيفة "معاريف" اليوم، أن ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة في المناطق، كميل أبو ركن، طلب من البنك المركزي الإسرائيلي وقف تحويل الشيقل لعملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.

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وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن خطوة أبو ركن هذه، "غير المسبوقة من حيث شدتها"، اتخذت كانتقام "وكجزء من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية وقف شراء العجول في إسرائيل والبدء باستيرادها من دول أخرى".

وتسبب قرار أبو ركن بغضب فلسطيني، وتراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار بمشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة أنه في مرحلة معينة،"وبعد أن تعالت تخوفات من حدوث أزمة سياسية"، قرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، التدخل في القضية.

المصدر: "معا"

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