هولندا تبيع حصتها في بنك "ساب" السعودي البريطاني

قالت هولندا اليوم الخميس إنها باعت أسهمها الأخيرة المتبقية في البنك السعودي البريطاني "ساب".

وباعت هولندا ما يزيد عن 75 مليون سهم منذ أعلنت عن نيتها التخلي عن حصتها بشكل تدريجي في 22 مايو 2019.

وقالت وزارة المالية إن الدفعة الأخيرة من الأسهم جرى بيعها مقابل 28 ريالا لكل سهم هذا الأسبوع.

وحصلت الدولة على حصتها في "ساب" مع تأميم العمليات الهولندية لبنك "فورتيس البلجيكي" في 2008، بعد عام من استحواذ "فورتيس" على أجزاء كبيرة من بنك "إيه بي إن إمرو" الهولندي.

وقالت الحكومة الهولندية إنها باعت حصتها في البنك السعودي البريطاني، بمبلغ 523 مليون يورو (ما يعادل 579 مليون دولار) من دون أن تحدد هوية المشتري.

وصرح وزير المالية الهولندي، وبك هيوكسترا، للصحفيين اليوم بأنه باستثناء التكاليف والتسويات ستدر الصفقة 411 مليون يورو (ما يعادل 455 مليون دولار) للخزانة الهولندية.

المصدر: وكالات