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هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة

مال وأعمال

هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة
Reuters / Christian Hartmann
استخراج النفط
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هبط النفط نحو 2%، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تخمة في المعروض العالمي من الخام والتقدم المحدود في حل نزاع التجارة بين واشنطن والصين الذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.31 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:53 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 1.47 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 55.58 دولار للبرميل.

وارتفع "برنت" نحو 15 بالمئة منذ بداية العام، بدعم من اتفاق "منظمة أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف "أوبك+"، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير 2019.

المصدر: رويترز

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