ترامب يهدد الصين برفع الرسوم الجمركية على سلعها

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بكين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

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وأضاف ترامب، متحدثا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة. وأضاف: "ستضطر الصين لإبرام صفقة تروق لي. وإذا لم يفعلوا، فقد انتهى الموضوع".

وكانت الولايات المتحدة تخطط، منذ 15 أكتوبر، لرفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بمقدار 250 مليار دولار، من 25% الحالية حتى 30%. لكن واشنطن وبكين أبرمتا لاحقا اتفاقا مرحليا تخلت الولايات المتحدة بموجبه عن خطتها لرفع الرسوم مقابل زيادة مبيعات السلع الزراعية الأمريكية للصين.

المصدر: رويترز + إنترفاكس