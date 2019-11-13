أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قريبة من توقيع اتفاق مبدئي للتجارة مع الصين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: "هم يتلهفون لإبرام اتفاق معنا. نحن الذين نقرر ما إذا كنا نريد أو لا نريد إبرام الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقبل إلا اتفاقا يصب في مصلحتها.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير جدا" إذا لم تبرم بكين اتفاقا مع واشنطن، لافتا إلى أن الصين خدعت الولايات المتحدة في التجارة لسنوات.

وجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته لعمل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وقال إن البنك المركزي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.

المصدر: "رويترز"