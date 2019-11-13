 
مباشر

ترامب: الصين خدعتنا لسنوات لكن الاتفاق التجاري قريب

مال وأعمال

ترامب: الصين خدعتنا لسنوات لكن الاتفاق التجاري قريب
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpnk

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قريبة من توقيع اتفاق مبدئي للتجارة مع الصين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: "هم يتلهفون لإبرام اتفاق معنا. نحن الذين نقرر ما إذا كنا نريد أو لا نريد إبرام الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقبل إلا اتفاقا يصب في مصلحتها.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على بضائع صينية "بشكل كبير جدا" إذا لم تبرم بكين اتفاقا مع واشنطن، لافتا إلى أن الصين خدعت الولايات المتحدة في التجارة لسنوات.

وجدد الرئيس الأمريكي انتقاداته لعمل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وقال إن البنك المركزي تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة سلبية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بمعدات بسيطة.. روسي يصنع دراجة بخارية في حديقة منزله