أفغانستان.. منتج بديل للأفيون يفشل في الامتحان

سلط تقرير مصور لوكالة "فرانس برس" الضوء على قطاع زراعة الرمان في أفغانستان، معتبرا أن هذا المنتج الزراعي يعد بديلا للأفيون الذي تشتهر البلاد بزراعته.

وقالت الوكالة إن المزارعين في جنوب أفغانستان يشتكون من أن محصول الرمان لم يدر الكثير من المال هذا العام بسبب سوء الأحوال الجوية والحشرات الغازية ومشاكل التصدير.

وتتوقع غرفة تجارة وصناعة أفغانستان ACCI انخفاض صادرات الرمان بنسبة 50% هذا العام، وأشارت إلى أن ارتفاع ضريبة نقل هذه الفاكهة عبر باكستان ثم إلى الدول الأخرى هي العامل الرئيس وراء انخفاض صادرات الرمان الأفغاني.

وصدرت أفغانستان ما يصل إلى 70 ألف طن من الرمان العام الماضي، فيما بلغت الصادرات منذ بداية العام وحتى الآن 25 ألف طن فقط.

وأعرب المزارعون عن قلقهم إزاء عدم وجود أسواق مناسبة لمنتجاتهم ودعوا الحكومة لإيجاد أسواق جديدة. وأظهرت تقارير من أفغانستان، في أكتوبر الماضي، أن باكستان فرضت رسوما تصل إلى 1913 دولارا لكل حمولة خلال موسم الحصاد في 2019، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن السنوات السابقة.

المصدر: وكالات