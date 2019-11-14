دول "بريكس" تحتاط من احتمال قطع "سويفت" عنها

تخطط موسكو وبكين ونيودلهي الأعضاء في "بريكس"، لإطلاق نظام تسويات مالية يكون بديلا للشبكة العالمية للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات "سويفت"، وفقا لما نقلته "إيكونوميك تايمز".

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وسيساهم النظام في تعزيز التجارة بين الدول، حيث سيسهل المعاملات المالية ويحفز المدفوعات بالعملات الوطنية في التجارة الخارجية.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وهي ماضية في تقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطاتها الدولية، كما زادت حصة الذهب واليوان واليورو في احتياطاتها وتجارتها على حساب الدولار.

كما قامت بتأسيس نظامها المالي الخاص للاتصالات المالية SPFS، ردا على احتمال فصل البنوك الروسية عن منظومة "سويفت".

يذكر أن مجموعة "بريكس" تأسست في 2006، وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول المكونة للمنظمة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا). ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

المصدر: "فيستي"