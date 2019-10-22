روسيا وبيلاروس تنشئان نظاما للتسويات المالية يتجاوز "سويفت"

تقترب روسيا وبيلاروس من الانتهاء من إنشاء نظام تسويات مالية بينهما، ما سيسمح بالاستغناء عن منظومة "سويفت"، وهي شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.

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وقال رئيس مجلس إدارة مركز التسويات بين البنوك البيلاروسية، أوليغ كوروبين، إن "المشروع عند مستوى عال، وقد تم بالفعل إبرام اتفاق مع البنك المركزي الروسي، ما يعني أنه (مركز التسوية بين البنوك البيلاروسية) سيصبح حلقة وصل وسيقوم بنفس الدور الذي يقوم به مع (سويفت)".

وتخطط موسكو ومينسك لإطلاق النظام قبل نهاية العام الجاري. وشدد كوروبين على أنه "تم الحصول على جميع الأذونات، والآن تجري عملية الربط بين البلدين".

وسيسهل الربط في تعزيز التجارة بين البلدين، حيث سيسهل المعاملات المالية ويحفز المدفوعات بالعملات الوطنية.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار، تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

المصدر: "فيستي"