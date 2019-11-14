عادت مصر، متمثلة بوزارة المالية المصرية، إلى سوق السندات الدولية بإصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح 4 و12 و40 عاما.

وبلغت قيم السندات التي تم إصدارها نصف مليار دولار للسندات ذات الأجل لـ4 أعوام، ومليار دولار للسندات لأجل 12 عاما، ونصف مليار للسندات لأجل 40 عاما. وتخطى الطلب على السندات مستوى الـ14.5 مليار دولار، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن نجاح مصر ممثلة في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحا جديدا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند لأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس، لتبلغ 8.15%.

أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي بمصر.

المصدر: RT