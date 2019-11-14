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مصر تطلب قمحا

مال وأعمال

مصر تطلب قمحا
Reuters
مصر تطلب قمحا
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طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الخامس والخامس عشر من يناير المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة المصرية أحمد يوسف إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين وقمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وبراغواي وصربيا.

وتعد مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، ووفقا لبيانات موقع ITC Trade فقد استوردت مصر في العام الماضي حبوبا بقيمة 4.5 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"

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