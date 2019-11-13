الحرب التجارية الأمريكية - الصينية تضرب كاليفورنيا

قالت صحيفة South China Morning Post، إن كارين كينتانا، رئيسة رابطة وسطاء الجمارك في لوس أنجلوس، لم تكن في السابق تعطي أي اهتمام لتغريدات الرئيس دونالد ترامب على "تويتر".

ولكن بعد اندلاع "الحرب التجارية" بين الولايات المتحدة والصين، أصبحت مراقبة الرسائل المتكررة على الشبكات الاجتماعية، جزءا لا يتجزأ من عملها اليومي.

ونقلت الصحيفة عن كينتانا، القول: "في البداية، لم يصدق الناس أن تغريدات ترامب حول الرسوم والضرائب، حقيقية فعلا. ولكن الآن نأخذ الأمر على محمل الجد. عندما نتلقى إشعارا حول ما يكتبه على تويتر، نباشر في التخطيط للطوارئ".

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وتمثل الرابطة المذكورة أعلاه، 300 شركة تشرف على عمل وتتحمل مسؤولية 6 آلاف وظيفة جمركية ونقل في مدينة لوس أنجلوس التي تسمى "بوابة التجارة الأمريكية - الصينية".

أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بقيمة 659.8 مليار دولار، مر في العام الماضي، عبر ميناء لوس أنجلوس وميناء لونغ بيت، القريبين من بعضهما البعض في منطقة خليج سان بيدرو. ويوفر هذان المنفذان البحريان، عددا كبيرا من الوظائف التي تعرضت لضربة قوية، بسبب انخفاض حجم التبادل التجاري خلال الحرب التجارية.

وفي أكتوبر الماضي، انخفض شحن الحاويات في لوس أنجلوس بنسبة 19.1 ٪ وبنسبة 2.4 ٪ في لونغ بيتش.

المصدر: vestifinance.ru