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انخفاض أسعار النفط مع خيبة أمل المستثمرين

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط مع خيبة أمل المستثمرين
Reuters
انخفاض أسعار النفط مع خيبة أمل المستثمرين
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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع انحسار توقعات إبرام اتفاق للتجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، مما أصاب المستثمرين بخيبة أمل.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينيتش، انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.5% إلى 61.74 دولار للبرميل فيما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 56.54 دولار للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد عام 2025 مما يضغط أيضا على السوق.

المصدر: "رويترز"

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