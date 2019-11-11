صندوق مصر السيادي يخطط للاستحواذ على 30% من محطات سيمينس الألمانية

يخطط صندوق مصر السيادي، للاستحواذ على نسبة 30% من محطات الكهرباء، التي نفذتها شركة سيمينس الألمانية ومستثمرين أجانب في مصر.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، في حوار مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن الاستحواذ على حصة 30% سيكون ضمن مشروع الصندوق لتطوير هذا القطاع، وبعدها سيتم اختيار مستثمرين أجانب للاحتفاظ ببقية الحصة.

وقال سليمان إن: "6 مستثمرين لم يسمهم أبدوا اهتمامهم بهذه الحصة، مشيرا إلى أن المفاوضات سيتم ترتيبها من خلال مستشار مالي سيتم اختياره الأسبوع المقبل".

وتوقع سليمان أن يتم الانتهاء من الاتفاقية مع المستثمر في 2020.

وبحسب الرئيس التنفيذي للصندوق فإنه بعد اختيار المستثمر، سيتم إنشاء شركة معه، وسيعقبه اتفاق لشراء الطاقة يسمح للشركة المشتركة ببيع الكهرباء المنتجة من المحطات للحكومة المصرية.

وتمتلك الحكومة المصرية المحطات الثلاث، وتم افتتاحها في منتصف عام 2018 وبلغت تكلفتها حوالي 6 مليارات يورو.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

المصدر: وكالات