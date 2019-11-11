سوريا.. إجراءات الحصول على المازوت غير المدعوم

أكدت مصادر في شركة المحروقات السورية إمكانية حصول أي مواطن على المازوت في المحافظات السورية كافة بالسعر غير المدعوم، مشددة على أن مادة الغاز متوفرة أيضا.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مطلعة أن مادة المازوت متوفرة بسعر 296 ليرة سورية لليتر الواحد لمولدة أو مرجل.

وعن إجراءات الحصول على المازوت بالسعر غير المدعوم قالت المصادر، إن ذلك يتم من خلال تقديم طلب لأي فرع من فروع الشركة، مشيرة إلى أنه تتم الموافقة عليه فورا، دون طلب من المواطن أي إثباتات على امتلاكه مولدة أو مرجلا.

ولفتت المصادر إلى أن حصول المواطن على كميات إضافية من مازوت التدفئة غير المخصصات المدعومة متاح حاليا في دمشق وريف دمشق فقط، وبسقف يتراوح بين 500 و1000 ليتر.

وذكرت المصادر أن مادة الغاز متوافرة حاليا وباتت مؤمنة، والإمدادات مستمرة، وليس هناك أي نقص بالمادة، مشيرة إلى أن موضوع توزيع أسطوانة غاز ثانية بالسعر غير المدعوم "بسعر التكلفة" وعبر البطاقة الذكية ما زال قيد الدراسة، ولم يتم إقرار أي شيء بهذا الخصوص حتى تاريخه.

(الدولار = 680 ليرة في السوق السوداء)

المصدر: وكالات