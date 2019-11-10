"قطر للبترول" تعلن تشغيل مشروع مصري لها فيه أكبر حصة في بلد عربي

أعلنت "قطر للبترول" نجاح تشغيل مشروع مصفاة "مسطرد" الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، والتي تمتلك فيها حصة استثمارية تعد الأكبر بين حصصها المملوكة في مشاريع عربية وإفريقية.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها: "يسر قطر للبترول أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في "مسطرد"، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1%، في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6 % في الشركة المصرية للتكرير".

وأكدت الشركة أن "التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز الدور الدولي لها في مجال التكرير، حيث يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في قارة إفريقيا".

واعتبرت "قطر للبترول" أن مشروع مصفاة "مسطرد" سوف يعمل على تقليل اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر.

وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار لمعالجة وتكرير حوالي 4.7 مليون طن سنويا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة.

وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات، لتغطية الاستهلاك في القاهرة والمناطق المحيطة بها.

المصدر: صفحة "قطر للبترول" على فيسبوك