جددت قطر نفيها تقديم أي دعم لجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنها أيدت مصر ورئيسها الراحل محمد مرسي، باعتباره أول زعيم منتخب.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحم آل ثاني خلال "منتدى الأمن العالمي" في الدوحة اليوم الثلاثاء: "لا يوجد دعم لا لجبهة النصرة ولا للإخوان المسلمين ولا لأي من هذه المنظمات، مللنا ونحن نشرح للجميع حقيقة الأمر".

وتابع: "الإخوان المسلمين هي قصة تم اختلاقها بعد الربيع العربي لأن بعض الدول كانت تخاف أن يصلها الربيع العربي في يوم من الأيام".

وأشار إلى أن قطر "أثبتت أنها لم تدعم الجماعة بالسجلات والتوثيق"، وأن بلاده أيدت مصر قبل انتخاب مرسي رئيسا للبلاد، وكان الدعم القطري يمر عبر المجلس العسكري آنذاك.

ولفت إلى أن بلاده استمرت بدعم مرسي كونه رئيسا منتخبا من قبل الشعب المصري "وبالتالي فإن الدوحة التزمت بدعم مصر كدولة".

وبشأن دعم جبهة النصرة، قال إن بلاده دعمت المعارضة السورية المسلحة بالمجمل ولم توجه دعمها نحو جبهة النصرة كحال بقية الدول التي ساندت فصائل المعارضة المسلحة بالمجمل.

وتواجه قطر اتهامات مستمرة من مصر بدعم جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها القاهرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: وكالات