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بدء بيع تذاكر القطارات إلى القرم الجمعة

مال وأعمال

بدء بيع تذاكر القطارات إلى القرم الجمعة
Sputnik
صورة أرشيفية لقطار ركاب روسي
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قالت شركة "Grand Service Express"، إن بيع التذاكر لقطارات الركاب من موسكو وسان بطرسبورغ إلى شبه جزيرة القرم، سيبدأ يوم الجمعة، 8 نوفمبر.

وجاء في بيان صدر عن الشركة، المشرفة على استثمار قطارات الركاب في الاتجاه المذكور: "ستقوم بتنفيذ هذه الرحلات، قطارات المسافات الطويلة "تافريا"  - و"تافريا" من أوائل الأسماء التي أطلقت على شبه جزيرة القرم".

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ونوهت الشركة، بأن أول قطار سيغادر بطرسبورغ في الساعة الثانية من بعد الظهر يوم 23 ديسمبر، متوجها إلى مدينة سيفاستوبل. وسيقطع القطار مسافة 2741 كلم خلال 43.5 ساعة. وسيكون بذلك أول قطار يدخل إلى شبه الجزيرة، مستخدما جسر القرم.

وسيغادر أول قطار من موسكو (محطة قازان) إلى سيمفيروبول يوم 24 ديسمبر، وسيقطع 2009 كم خلال 33 ساعة.

المصدر: تاس

 

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