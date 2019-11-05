الإعلان عن موعد تدشين "قوة سيبيريا"

اتفقت موسكو وبكين على البدء في ضخ الغاز من روسيا إلى الصين عبر أنبوب "قوة سيبيريا" في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

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وجاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، حيث قال إنه تقرر البدء في إمدادات الغاز عبر هذا المسار في 2 بدلا من 20 من ديسمبر المقبل.

ويصنف "قوة سيبيريا" كأحد أبرز مشاريع الطاقة بين روسيا والصين، ويتوقع الخبراء أن يسهم في أن تصبح روسيا واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين، التي تشهد تزايدا في الطلب على الغاز.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، وكلفته نحو 20 مليار دولار، وتبلغ قدرته التمريرية 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين "غازبروم" وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية CNPC لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي، من شرق سيبيريا إلى الصين، لمدة 30 عاما.

المصدر: "فيستي"