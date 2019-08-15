إتمام خطوة جديدة في مشروع الغاز الروسي "قوة سيبيريا"

أعلنت عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، عن تحقيق تقدم جديد في مشروع ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين "قوة سيبيريا"، والذي من المتوقع أن يربط البلدين لعقود.

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وقالت الشركة وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي"، إنها نجحت في ربط حقل "تشاندينسك" في شرق سيبيريا بخط أنابيب "قوة سيبيريا".

ويصنف "قوة سيبيريا" كأحد أبرز المشاريع بين روسيا والصين، ويتوقع الخبراء أن يسهم بأن تصبح روسيا واحدة من أكبر مزودي الغاز الطبيعي للصين، التي تشهد تزايدا في الطلب على الوقود الأزرق.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، وكلفته نحو 20 مليار دولار، وبقدرة تمريرية تصل إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويأتي المشروع في إطار صفقة بقيمة 400 مليار دولار وقعت بين "غازبروم" وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية CNPC لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالات