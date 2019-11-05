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أمير قطر: أعدنا الأمور إلى نصابها

مال وأعمال

أمير قطر: أعدنا الأمور إلى نصابها
Reuters
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني نجاح بلاده في التعامل مع الآثار السلبية للحصار المفروض عليها، وقال إن قطر استعادت حجم احتياطاتها المالية بعدما لجأت إليها في 2017 للتعامل مع الأزمة

وأضاف في كلمة أمام مجلس الشورى (البرلمان) القطري في افتتاح دورته الجديدة، أن الريال القطري حافظ على استقراره وقيمته، بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأشار إلى أن قطر نجحت في تحويل العجز الكبير في الموازنة إلى فائض، قائلا: "ونتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في الموازنة العامة 2017 إلى فائض هذا العام".

وشدد على أن قطر تمضي قدما في تحقيق "رؤية 2030"، مشير إلى أن أمام بلاده الكثير لتحقيق أمنها الغذائي وتنويع اقتصادها، داعيا لحماية المنتج الوطني والحفاظ على جودته.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، قال الأمير إن "العام الماضي وهذا العام شهدا تطورا في قطاع الطاقة، ما سيعزز من متانة الاقتصاد القطري ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي، ونحن على الطريق الصحيح".

وتشهد منطقة الخليج منذ مطلع يوليو عام 2017 توترا بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الأربع بـ"دعم الإرهاب".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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