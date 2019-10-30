مصارف لبنان تعاود العمل الجمعة

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، أن المصارف ستعاود العمل الطبيعي ابتداء من بعد غد الجمعة.

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وعقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا لمواكبة التطورات، وأكد في بيان أن، "المصارف تعاود العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة في الأول من نوفمبر 2019"، مشيرا إلى أنه "نظرا لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 أكتوبر حتى الساعة الخامسة بعد الظهر".

وذكرت الجمعية أن المصارف ستستمر يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون يوم غد الخميس مخصصا للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح الجمعة.

وتقفل البنوك في لبنان، أبوابها لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط احتجاجات شعبية واسعة استمرت قرابة أسبوعين، قدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام