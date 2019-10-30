تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار طرح جديد للسندات بالدولار في الأسواق العالمية، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة.

وانخفضت أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات المصرية، ما ينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة التمويل.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية، للترويج للطرح الجديد في أسواق المال العالمية، وذلك ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري (2019-2020).

وأضاف البيان أن البنوك (Citi Bank، JP Morgan، BNP Paribas، Natixis، Standard Chartered) تأهلت كمديرة للطرح ومروجة ومتلقية للاكتتاب، حيث تعد من كبار البنوك الاستثمارية المتخصصة في طرح السندات الحكومية عالميا ومنها من له مقر في مصر.

كما تأهل للعملية مكتب المستشار القانوني المحلي (مكتب التميمي ومشاركوه) ومكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT