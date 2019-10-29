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مصر تأمل بعودة شركاتها النفطية إلى ليبيا

مال وأعمال

مصر تأمل بعودة شركاتها النفطية إلى ليبيا
Reuters
النفط في ليبيا
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أعرب وزير البترول المصري طارق الملا، عن أمله في العودة لاستكمال عمل شركات النفط المصرية في ليبيا.

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وأكد الوزير خلال مقابلته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، على أهمية تعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين الليبي والمصري، مشيرا إلى طموحات الشركات المصرية لاستكمال العمل في ليبيا.

وقدم صنع الله معلومات عن خطط النفط والغاز في ليبيا، ودعا شركات النفط المصرية للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط من الناحية التقنية والتجارية كما أثنى على الشركة المصرية التي تملكها الدولة، والتي أكملت سابقا خط أنابيب النفط في غرب ليبيا.

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات الحفر، وصيانة الهياكل الأساسية، وإعادة تأهيل الحقول، فضلا عن إنجاز المشاريع التي تم التعاقد عليها من قبل، والمعلقة حاليا.

المصدر: RT

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