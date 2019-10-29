جمعية المصارف اللبنانية تمدد إغلاق البنوك

أعلنت جمعية المصارف في لبنان اليوم الثلاثاء، أنها "ستبقي أبواب المصارف مقفلة يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر 2019، في انتظار عودة الاستقرار إلى البلاد".

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وأكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان عقب اجتماع موسع لمواكبة التطورات والبحث في تسيير شؤون القطاع في الظروف الراهنة "حرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وتوفير السيولة اللازمة لهذا الغرض".

وطمأنت الجمعية المواطنين إلى "استمرار أعمال الصيرفة الإلكترونية وجهوزية مكاتب الاستعلام Call Centers للإجابة على استفسارات زبائن المصارف والمساعدة على تلبية حاجاتهم".



وشددت الجمعية على "الاستمرار في بذل الجهود الممكنة للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين في ظل استمرار التحركات الشعبية وانقطاع الطرق وصعوبة انتقال المواطنين".

يشار إلى أن معترضين على قطع الطرقات، قاموا اليوم بفتح جسر الرينغ بالقوة، كما أقدموا على تحطيم وحرق خيام الاعتصام في ساحتي رياض الصلح والشهداء، وسط بيروت.

ويشهد لبنان احتجاجات لليوم الثالث عشر على التوالي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام