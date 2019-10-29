أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء ميزانية البلاد للعام القادم بقيمة 61 مليار درهم، على أن يخصص ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، إنه تم إقرار الميزانية بإجمالي 61 مليار درهم (نحو 16.62 مليار دولار) وبدون عجز.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية الاتحاد للعام ٢٠٢٠ بإجمالي ٦١ مليار درهم وبدون عجز. ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشئون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.. ٢٠٢٠ سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة.. pic.twitter.com/wzd2vjBgbt — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2019

وأضاف، أن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وأكد أن العام القادم 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة.

المصدر: RT