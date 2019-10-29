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مواد الميزانية الإماراتي لـ2020

مال وأعمال

مواد الميزانية الإماراتي لـ2020
Reuters
الإمارات تقر ميزانية بدون عجز للعام 2020
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أقر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء ميزانية البلاد للعام القادم بقيمة 61 مليار درهم، على أن يخصص ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، إنه تم إقرار الميزانية بإجمالي 61 مليار درهم (نحو 16.62 مليار دولار) وبدون عجز.

وأضاف، أن ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وأكد أن العام القادم 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة.

المصدر: RT

 

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