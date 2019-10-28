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جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الرواتب

مال وأعمال

جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الرواتب
Reuters
جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن الرواتب
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قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الاثنين، إن البنوك ستظل مغلقة الثلاثاء، لكنها ستعمل على ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.

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وجاء في بيان صدر عن الجمعية: "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، ستحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية".

وتابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.

ويشهد لبنان احتجاجات لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، وأعاد المحتجون اليوم قطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق اللبنانية، وسط دعوات لإضراب العام.

المصدر: "رويترز"

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