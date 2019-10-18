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الحكومة المصرية تستمر في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تستمر في بيع حصص بشركات مملوكة للدولة
Reuters
البورصة المصرية
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قال مستشار للحكومة المصرية إن مصر ملتزمة بشكل كامل ببرنامجها لبيع "حصص أقلية" في شركات مملوكة للدولة، وتقوم بمعالجة عدد من المشاكل التي عطلت تنفيذه.

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وأكد محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إن.آي كابيتال" التابعة للحكومة المصرية: "أعتقد، بناء على الاجتماعات الأسبوعية التي حضرتها، أن الحكومة ترغب بشكل لم أره من قبل في المضي قدما في برنامج الخصخصة".

وأنشأت الحكومة المصرية "إن.آي كابيتال" في أواخر 2015، كشركة للخدمات المالية مملوكة للدولة لمساعدتها في النفاذ إلى الأسواق المالية.

وأعلنت الحكومة في مصر عام 2016 أنها تخطط لبيع حصص في شركات، على أن يتم بيع بعضها بنهاية ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، باعت فقط حصة قدرها 4.5% في "الشرقية للدخان" في مارس الفائت.

وفي العام الماضي، أعلنت مصر عن قائمة تضم 23 شركة تسيطر عليها الدولة ستطرحها للبيع في السوق كدفعة أولى.

وقالت مصادر مطلعة لـ "رويترز" إن المجموعة الأولى ستشمل شركات يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، وفي الغالب شركات: "أبو قير للأسمدة" و"الصناعات الكيماوية" و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع".

المصدر: رويترز

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