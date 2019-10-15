التكامل الاقتصادي.. أحد الموضوعات الرئيسية لجلسات المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي"

سيكون التكامل الاقتصادي أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي" المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

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وتستضيف المدينة الروسية يومي 23 و24 أكتوبر فعاليات المنتدى، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ووفقا لبيان صدر عن "روسكونغرس"، المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي، فإن أحد أهم الفعاليات خلال المنتدى جلسة حوار مكرسة لتبادل تجربة التكامل بين البلدان بعنوان "الاتحاد الاقتصادي الأورواسي – إفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون".

وستعقد الجلسة في اليوم الأول من المنتدى وسيشارك فيها، رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC) تيغران سركيسيان، ورئيس غرفة التجارة في روسيا سيرغي كاترين، والأمين العام لتجمع شرق إفريقيا "إياك" ليبيرات مفوموكيكو.

وفي العقود الأخيرة، أصبحت عمليات التكامل الاقتصادي بمثابة توجه كبير لتنمية مناطق العالم، حيث ساعدت الدول الأعضاء فيها على الاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي وتقليل مخاطر ظواهر الأزمة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

ويعد المنتدى، أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.

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ويركز المنتدى على ثلاثة محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية" و"إنشاء مشاريع مشتركة" و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".

يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية نما في الفترة ما بين 2010 و2017 بنحو 3 مرات، فخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بلغ حجم التبادل التجاري 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات غرفة التجارة والصناعة الروسية.

المصدر: RT