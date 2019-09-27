انطلاق المنتدى الاقتصادي الروسي – الإفريقي في سوتشي بأكتوبر

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية نهاية أكتوبر المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس" وسينعقد يومي 23 و24 أكتوبر، أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.

ويركز المنتدى على ثلاثة محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية" و"إنشاء مشاريع مشتركة" و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".

وقال مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف: "تم إعداد برنامج المنتدى بمشاركة الجانب الإفريقي على أساس تحليل شامل لآفاق التعاون بين روسيا والدول الإفريقية"، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون منصة شاملة ستعطي زخما جديدا لتطوير المشاريع المشتركة.

وأضاف، أن تطوير العلاقات بين روسيا وإفريقيا مهم من الناحية الاستراتيجية ومفيد للجانبين، إذ يتمتع الجانبان بإمكانات اقتصادية واعدة للتعاون، معربا عن ثقته بأن عقد اجتماعات العمل على هذا المستوى سيصبح تقليديا بين الدول وسيساعد على تعزيز العلاقات التجارية الروسية الإفريقية.

ووفقا لبيان صدر عن مؤسسة "روسكونغرس" فإن الجزء المتعلق بـ"المشاريع المشتركة" من فعاليات المنتدى، سيخصص للمشاريع الثنائية الحالية والمحتملة في صناعة النفط والغاز والزراعة والبنية التحتية والنقل والبناء والطاقة النووية.

ومن الموضوعات الرئيسية التي سيتم تسليط الضوء عليها المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس بمصر، وإمكانات المشروع وسبل توسيعه وتطويره.

وعن التجارة بين روسيا والدول الإفريقية، تشير البيانات إلى أن التبادل التجاري نما في الفترة ما بين 2010 و2017 بنحو 3 مرات، فخلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بلغ حجم التبادل التجاري 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات غرفة التجارة والصناعة الروسية.

المصدر: RT