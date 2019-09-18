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بوتين يلتقي السيسي خلال قمة روسيا-إفريقيا في  سوتشي

أخبار العالم العربي

بوتين يلتقي السيسي خلال قمة روسيا-إفريقيا في  سوتشي
Sputnik
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لقاء منفصلا، "على هامش" القمة الروسية-الإفريقية، التي ستعقد في سوتشي يومي 23 و 24 أكتوبر.

وجدير بالذكر، أن بوتين والسيسي، هما الرئيسان المشاركان في هذه القمة، وفي المنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي.

وأفاد صندوق "روس كونغرس"، نقلا عن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، بأن "الوفد المصري سيمثل بشكل واسع خلال الفعاليات والأحداث التي سترافق قمة "روسيا–إفريقيا" في سوتشي. وخطط الطرفان لعقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة، بما في ذلك اجتماع ثنائي لرئيسي الدولتين".

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وأضاف كوبياكوف كذلك، أن أكثر من 40 زعيم دولة إفريقية، أكدوا مشاركتهم في القمة، أما في المنتدى الاقتصادي، فسيشارك أكثر من 300 رجل أعمال من روسيا وإفريقيا.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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