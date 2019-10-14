شركات روسية وسعودية توقعان 17 اتفاقا خلال منتدى أعمال في الرياض

وقعت اليوم بين شركات روسية وسعودية 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم طالت مجالات مختلفة من التعاون بين البلدين، بدءا من البتروكيميائيات وصولا إلى السكك الحديدية.

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وجرى التوقيع خلال فعاليات المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال المنعقد على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض اليوم.

كما حصلت 4 شركات روسية على رخص استثمارية لمزاولة الأعمال في السعودية، في مجالات البناء والتطوير العقاري وتقنية المعلومات والاتصالات والاستشارات الإدارية والهندسة المعمارية.

وفي ما يلي لائحة بمذكرات التفاهم الموقعة:

مذكرة تفاهم بين شركة الخطوط الحديدية الروسية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي من جهة، والشركة السعودية للسكك الحديدية من جهة

مذكرة تفاهم بين شركة "تشيليابينسك" وشركة "لمار" السعودية للتعاون في قطاع مبيعات الصمامات في السعودية

مذكرة تفاهم بين جامعة موسكو للعلاقات الدولية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجالات سياسة الطاقة

مذكرة تفاهم بين كلية موسكو للإدارة ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في مجال الأبحاث

مذكرة تفاهم بين معهد الطاقة والمالية ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في مجال الأبحاث

مذكرة تفاهم بين شركة "شل بايب" الروسية وشركة "أرامكو" السعودية

مذكرة تفاهم بين شركة "غالين" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "بي أيه أو تي إم كي" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "إنتراتول" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "انيرغاسيرفيس" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "إنتغرا" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "تيكنوفيك" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "غازبروم نفط" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين شركة "بارتنر إن كيه تي" الروسية وشركة "أرامكو"

مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "تقنية" السعودية لتطوير منصة إطلاق للأقمار الصناعية إلى حد 500 كغ للمدارات القريبة من الأرض

اتفاقية بين شركة "انبركوميرا" الروسية والشركة السعودية للكهرباء

اتفاقية بين شركة "ايزولايتر" الروسية ومحولات الطاقة السعودية

وجمع المنتدى أكثر من 300 مشارك، وضم مدراء ورؤساء كبريات الشركات من البلدين، وحضره أكبر وفد من رجال الأعمال الروس وأكثرهم تمثيلا في تاريخ العلاقات بين موسكو والرياض.

وخلال المنتدى تمت مناقشة مختلف مجالات التعاون مثل الطاقة والاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العالمي.

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ونظم المنتدى تحت إشراف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي RDIF والهيئة السعودية العامة للاستثمار SAGIA، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية SCISP.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، ففي العام 2015 أسس الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا.

المصدر: RT